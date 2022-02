Le Seigneur des Anneaux: La Guerre des Rohirrim de Kenji Kamiyama (Ghost in the Shell: Stand Alone Complex, Blade Runner: Black Lotus, Eden of the East) sortira dans les salles le 12 Avril 2024. C'est le studio Sola Entertainment (Tower of God, Shenmue the Animation) qui sera a la production.Le film développera l’histoire inédite de la forteresse du Gouffre de Helm, en se plongeant dans la vie et l’époque sanglante de l’un des personnages les plus légendaires de la Terre du Milieu, à savoir le puissant roi de Rohan.Un artwork a aussi été dévoilé