Judy A. Juracek, ce nom doit certainement vous dire rien du tout et pourtant cette dernière a intenté un procès à Capcom en juin dernier, des années après la sortie de Resident Evil 4 en 2005.En effet, l’artiste accusait le studio d’avoir utilisé, sans autorisation, 80 photographies tirées d’un CD-ROM présent dans son livre Spaces / Surface datant de 1996.Mais finalement, le litige a été réglé à l’amiable selon le cabinet d’avocat St Onge Steward Johnston & Reens LLC. Notons également que d'autres photographies semblent avoir été utilisées dans Devil May Cry 1 et Resident Evil Rebirth. Les détails de cette solution n’ont pas été partagés publiquement, il sera donc difficile de savoir si Capcom admet un quelconque tort. Mais les pièces à conviction sont assez explicites.L’affaire est donc terminée selon PC GAMER. A voir si ça ne va pas donner des idées a Richard Raaphorst le réalisateur de Frankenstein’s Army pour la créature Sturm de Resident Evil Village...