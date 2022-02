Comme nous l'avons mentionné précédemment, nous savons chez Gamereactor que Sony a d'autres négociations en cours et, si elles se concluent par un accord entre les parties concernées, il est certain qu'elles feront fortement parler les joueurs. 2022, c'est déjà les montagnes russes, et ça ne fait qu'un mois.

La filiale espagnole de Gamereactor rebondit sur les propos de Jeff Grubb, concernant une "grosse" acquisition, ainsi que Geoff Keighley, qui insinue que de nouveaux deals sont proches d'être conclus, pour confirmer que cela concerne Sony.Bizarrement tout le monde se reveille après n'avoir rien eu à dire. A noter que le premier a avoir évoqué de nouveaux rachats chez Sony était le nouvel insider AccountNGT. Si son compte twitter a été désactivé depuis quelques jours, il avait sous-entendu que Sony allait officialiser le rachat d'un studio et d'un "gros" éditeur... Wait and See.