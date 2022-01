JVLive

Oddworld : La Fureur de l'étranger, l'opus de la série Oddworld sorti en 2005 et remasterisé pour PC et PS3 en 2011, devrait désormais arriver sur PS4. Cette sortie sur la console était d'ailleurs en projet plus ou moins concret depuis de longues années.Selon une photo trouvée sur les serveurs du PSN, et un numéro de build associé, le jeu est bel et bien présent dans la base de données de la console. Le remaster pourrait donc enfin rejoindre la console de Sony, 11 ans après sa sortie PS3. Reste à attendre une officialisation.