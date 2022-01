Pouf 2021 poubelle place a 2022 qui semble être une bien meilleure année pour le JV.Avant toute chose je vous souhaite une bonne année a toutes et a tous, malgré le peu d'articles que je fais (actualité RE en pause oblige) je ne suis jamais très loin.Je vous partages mon TOP 5 attentes 2022 et j'ai hâte de voir les vôtres aussi.J'ai adoré la béta et c'est le premier gros JV qui arrive, plus que quelques jours et j'ai hâte de reprendre ma revanche contre Marguite et ce salop*rd de dragon, et vivement le PVP.Je viens juste de platine le 1 dans sa version PS4 il y a quelques mois, juste après j'ai play a God of War 3 version PS4 et c'était tellement arriéré niveau gameplay que j'ai tout simplement arrêté mon run a Hélios, GOW3 est excellent mais c'est hallucinant comment Bayonetta l'atomise niveau gameplay (le coeur d'un beat em all), j'imagine même pas la puissance de ce 3e volet, la déception est inimaginable! Impossible!C'est un peu comme Death Stranding a l'époque ce jeu, ma Hype est un peu a 0 mais c'est surtout le mec derrière qui Hype le truc, Monsieur Mikami qu'on ne présente même plus. C'était la même chose avec GOD HAND et VANQUISH, j'ai trouvé que c'étaient tous les deux de la merde, mais ça c'était avant que j'ai la manette en main...Et bordel quelle baffe de gameplay ces deux jeux, a faire au moins une fois dans sa vie si la difficulté et l'arcade c'est votre truc.Même s'il est producteur exécutif, tout comme les anciens RE, la plupart des choses viennent de lui, je suis donc très curieux pour ce jeu, pour un gameplay en plus qui semble très original.J'ai vraiment adoré le premier même si personnellement je lui mettrai jamais un 9/10 et encore moins un 10/10. Sa plus grande force était de faire un Mix entre Resident Evil 4 et Bloodborne. Le mélange est tout simplement une pure réussite mais avec beaucoup de défauts malheureusement :gameplay lourd sans sauts, très peu d'ennemies, Boss inexistant, que deux armes différentes, level design farfelue, monde complètement vide, etc.Si le 2, gomme les défauts du premier, alors là ça va être du lourd, du très très lourd même.J'ai un peu lâché les multijoueurs depuis quelques années maintenant mais étrangement depuis quelque temps je suis devenu assez fan des multi asymétrique, c'est pas folichon mais c'est assez sympa, RE Resistance, Predator HG, DBD, Friday etc j'ai un peu posé ma tante sur ce genre de Multi et ce Evil Dead m'intrigue énormément.Alors déjà je trouve que c'est assez joli graphiquement, l'ambiance est là, il y a une voiture a la Friday avec de l'exploration en intérieur et surtout, Bruce Campbell est de retour.Un petit kiff quoi surtout pour un fan des films comme moi.