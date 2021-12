Le jeu sort dans quasiment 1 mois déjà et personnellement je ne sais toujours pas quoi en penser, ni si je vais le prendre...Je trouve le concept et l'inspiration de BOTW très intéressant pour la licence et je pense que c'est l'originalité qu'il faut a la série. La période où ça se passe me plait aussiMais au delà de ça, est ce que le jeu arrivera suffisamment a se renouveler passer 5-10h de jeu ?Pour moi c'est le gros point d'interrogation, là ou les jeux principaux de la série tu as une trame linéaire jusqu'a la fin ( 8 badges = > la ligue même si parfois il y'a des variations) ici c'est plus flou car il n'y aura pas de combats contre des dresseurs.Je pense du coup pour ma part attendre les premiers tests/avis. Et vous ?