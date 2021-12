Synopsis : Une mère célibataire et ses deux enfants s'installent dans une petite ville et découvrent peu à peu leur relation avec les chasseurs de fantômes et l'héritage légué par leur grand-père.



Une extension intelligente de l’univers qui servait de toile de fond à SOS Fantômes, et qui met au premier plan les aspects mythologiques qui avaient été à peine effleurés jusqu’ici sur grand écran.Jouissif, enlevé et très drôle, « SOS Fantômes : l’héritage » réjouit — après une succession plus ou moins calamiteuse de suites depuis 35 ans — en jouant à la fois à fond sur la nostalgie tout en modernisant un concept devenu culte dans le monde entier.S.O.S. Fantômes : L'Héritage, alias S.O.S. Nostalgie, est le dernier cadavre réanimé dans le cimetière des Star Wars, Terminator et compagnie. Il retombe finalement dans les mêmes écueils de recyclage paresseux et poussif, mais évite le crash total grâce à quelques jolies idées, un casting très solide, et surtout une candeur un peu magique.Avec son imagerie à la Goonies et son action rigolote à l’ancienne, le film plaira aussi aux quinquas nostalgiques, d’autant que les chasseurs de fantômes d’origine pointent le bout de leur laser.Cette suite est une belle surprise, qui respecte la mythologie tout en la réinventant, une comédie fantastique intelligente, généreuse et émouvante.Le film travaille à recoller les morceaux avec le matériau d’origine d’une façon un peu moins cynique et paresseuse, mais en se creusant la tête pour trousser un petit scénario de passation intergénérationnelle “strangerthingsoïde”.Si elles n’égalent pas tout à fait l’humour et le rythme du premier SOS fantômes, les retrouvailles sont bien plus divertissantes et réussies que les précédentes tentatives de relancement.Plongée nostalgique donc, mais pas si désagréable dans l'Americana des eighties où l'on chasse les fantômes sans passer aucun message.Des forces contraires qui font jaillir des motifs très personnels du fils Reitman (la rancoeur, la famille dysfonctionnelle), enrobés de nostalgie et d’un humour un rien forcé. Pas un Ghostbusters grand cru, mais fascinant à ausculter sous l’angle de la figure du père.