2015



Synopsis : En route pour assister aux funérailles de sa mère, et tandis qu’il est visé par une enquête pour corruption, le commissaire KO Gun-su renverse accidentellement un homme. Pour se couvrir, il décide de cacher le corps dans le cercueil de sa mère.

Lorsque l'affaire est découverte, on nomme son partenaire pour mener l’enquête. Et quand l’unique témoin de l’accident l’appelle pour le faire chanter, Gun-su comprend qu’il n’est pas au bout de ses peines… 2015Synopsis : En route pour assister aux funérailles de sa mère, et tandis qu’il est visé par une enquête pour corruption, le commissaire KO Gun-su renverse accidentellement un homme. Pour se couvrir, il décide de cacher le corps dans le cercueil de sa mère.Lorsque l'affaire est découverte, on nomme son partenaire pour mener l’enquête. Et quand l’unique témoin de l’accident l’appelle pour le faire chanter, Gun-su comprend qu’il n’est pas au bout de ses peines…

Je n'avais jamais entendu parler de ce film (même pas vu une bande-annonce), mais je vois qu'il est réalisé par Kim Seong-hun qui avait réussi à me captiver avec Tunnel (durant 2 heures), un huis clos bien claustro (avec un fond social), Je me suis dit "allez, je vais lui laisser sa chance" et j'ai eu raison, j'ai aimé Hard Day, car tu vois encore une fois que le metteur en scène à le sens de la mise en scène et en plus il y a la même équipe au montage et à la photo, ça donne au final un très bon mélange des genres (comédie noire, thriller, action), je n'ai pas vu le temps passer (pendant il dure 1h50), c'est improbable, mais jouissif (surtout qu'il y a plein de rebondissement), c'est immoral et tordu (cynique comme il faut), avec ce qu'il faut de scène de baston, un bon délire.Je vous conseille de pas voir la bande annonce, pour encore plus apprécier le film ^^Encore un bon film venant de Corée du sud.