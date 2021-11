La seconde saison de Made in Abyss nommée "Made in Abyss: Golden Town of the Relentless Day" se devoile via ce premier trailer. Elle sera diffusée en 2022 sans plus de precision.On rappelle que la premiere saison a été diffusée en 2017 (compilé en 2 films en 2019), puis qu'un film faisant suite a cette derniere sortie en 2020. Enfin Made in Abyss aura le droit a un jeu video par Spike Chunsoft sur PS4, Switch et PC en 2022.Le TrailerDeux images promotionnelles