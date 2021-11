Digital Foundry/NX Gamer/VG Tech









Analyse technique de la beta du jeu Elden Ring par Digital Foundry :







Résumé Analyse technique de la beta du jeu

■Moteur graphique de Sekiro mise à jour.-PS5 : dynamique 1512p~2160p en 50~60fps-XSX : dynamique 1512p~2160p en 50~60fps-XSS : dynamique 1008p~1440p en 40~55fps*La résolution moyenne est plus élevée sur PS5 dans ce mode.-PS5 : 2160p en 30~45fps-XSX : 2160p en 30~45fps-XSS : 1440p en 30~35fps*La qualité des ombres est améliorée dans ce mode.■Le motion blur est désactivé en mode performance sur les XSX/S.■Les 3 versions sont identiques visuellement.■Les temps de chargements sont ~50% plus rapides sur PS5.■En rétro compatibilité PS4, la PS5 tient un 60fps locké avec une résolution 1800p CBR et des paramètres graphiques réduits.■PS4/XB1 : résolution, framerate, paramètres graphiques sont tous revus à la baisse.