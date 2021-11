Avec en cadeau :- Le jeu Marvel's Spider-Man Miles Morales- Une deuxième manette sans fil DUALSENSE White Gift Wrapped- 100 € à dépenser sur le PlayStation Store- 150 € de SVoD (5 films IMAX® Enhanced offerts)- 1 an de films en illimités sur le service Bravia Core (système Pure Stream™ offrant une qualité d'image 4K UHD sans perte grâce à un débit allant jusqu'à 80 Mbit/s en streaming)Et...- Une TV Sony Bravia XR50 offerte !Les précommandes se font sur le site de Micromania, le pack sera dispo le 25 novembre (donc avant Noel), dépêchez vous !

Like

Who likes this ?

posted the 11/19/2021 at 09:53 PM by famimax