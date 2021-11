Digital Foundry/NX Gamer/VG Tech









-Mode fidélité (par défaut) + Mode performance sur PS5/XSX/XSS.-Le mode fidélité apporte quelques améliorations visuelles comme les nuages volumétriques et les ombres.-Les flaques d'eau et les surfaces réfléchissantes présentes dans les deux modes sur PS5 sont présentes qu'en mode fidélité sur XSX et totalement absentes sur XSS.-Les modes fidélité et performance semblent tous les deux tourner en ~1800p sur PS5/XSX avec DRS.-XSS en mode fidélité ~1440p et en mode performance ~1080p.-L'IQ est assez propre sur les trois versions.-La XSX est à peu près la seule version qui reste solide en 60fps avec quelques chutes à 40fps.-Le VRR peut aider dans une certaine mesure mais n'est pas suffisant pour éliminer complètement les saccades.-Mode fidélité en 30fps avec du framepacing sur toutes les versions.-Sur PS5 en mode performance les performances semblent pires que sur XSX, le framerate est moins constant mais c'est en partie à cause de certains settings du mode fidélité qui restent actifs ici comme les reflets sur les surfaces mouillées ou le rendu des nuages.-Le seule moyen pour avoir des performances décentes en 60fps sur PS5 est de télécharger la version PS4 Pro dessus, par contre vous aurez une résolution plus basse + réduction de certains effets graphiques.-La XSS n'est pas non plus fluide en mode performance, un peu similaire à la PS5 avec dans certains cas des chutes en dessous des 30fps.-John recommande le mode fidélité dessus qui est similaire aux autres versions.-En mode docked on est sur une moyenne ~648p ce qui est très bas.-Quelques changements visuels opérés sur cette version :*L'occlusion ambiante absente ce qui donne l'impression que les objets et les voitures flottent, c'est atroce.*Les reflets absents.*Pas de motion blur.*Pas de reflets d'objectif.-Grosso modo c'est flou avec moins de détails.-30fps avec des baisses plus prononcées et du framepacing aussi (John trouve le jeu pire que la version originale sur PS2).-En mode portable c'est la même chose mais avec une résolution de ~480p.-XB1 X en 1728p avec DRS à 40~45fps en moyenne.-XB1 en 864p avec DRS (en dessous des 40fps).-Un seul mode pour les deux versions, c'est comparable au mode performance en termes de qualité d'image mais sans le rendu amélioré des nuages plus les reflets sous la pluie.-PS4 en 864p avec DRS et bénéficie des reflets et des flaques d'eau sous la pluie (absentes sur les XB1/X) à 30fps.-PS4 Pro propose 2 modes comme sur les consoles next gen : Mode fidélité en dessous du 1080p (sans les nuages volumétriques) / Mode performance avec un framerate variable et proche de 864p.■Unreal Engine 4.■Le remaster est basé sur les portages mobiles.■Certains effets sont tout simplement mauvais comme la pluie.■Les modèles de voiture semblent pas trop mal.■Il semblerait que les développeurs se sont contentés d'utiliser les fonctionnalités standard de l'Unreal Engine, cela ne correspond pas forcément au design visuel de la trilogie originale.■Design soigné des personnages (les protagonistes) malgré le faible nombre de polygones.■Les environnements semblent se contenter d'utiliser la disposition géométrique originale de la ville en remplaçant juste les textures par des matériaux similaires en haute résolution, avec quelques nouveaux modèles pour les objets, le résultat est pas toujours convaincant.■Ajout des ombres en temps réel.■L'occlusion ambiante est totalement ratée.■Au vu des problèmes flagrants, il se demande comment le jeu a pu passer le contrôle qualité.■Le studio Grove Street Games a fait les choses qu'à moitié.