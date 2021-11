JVC

Le retour de la trilogie de légende de Rockstar Games approche à grand pas ! Grand Theft Auto III, GTA Vice City et GTA San Andreas seront de retour dans la très attendue Grand Theft Auto : The Trilogy – The Definitive Edition, à venir sur PC, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series et même Nintendo Switch. Parmi les attentes des joueurs, une question est sur toutes les lèvres : qu'en est-il des célèbres radios et de leurs playlists incroyablement complètes et variées ? De Guns N' Roses à Public Enemy en passant par Toto, Kool & the Gang et Alice in Chains, ce sont des dizaines voire centaines de titres que les fans espèrent retrouver. Bonne nouvelle :A quelques heures seulement de la sortie, Rockstar reprend le flambeau pour évoquer le contenu qui attend les joueurs dans Grand Theft Auto : The Trilogy - The Definitive Edition, à commencer par la playlist complète des trois jeux et les améliorations apportées au gameplay. Comme on pouvait s'y attendre,, mais qu'on se rassure, la liste complète des morceaux est semblable à celle des rééditions de 2014, avec largement de quoi parfaire son éducation musicale.