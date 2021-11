Hier comme vous le savez on a eu le dernier résultat financier de Nintendo, à l'occasion le président actuel de Nintendo, Shuntaro Furukawa, a partagé un certain nombre d'informations au sujet des futurs plans de la firme japonaise, notamment 2 sujets que j'ai noté à savoir la prochaine console et le suivi du nouveau tiers abonnement au Switch Online.Je vais être être assez bref donc je vous invite à lire les sites anglophones (Nintendo Everything, Nintendo Life) dont je me base pour cet article ou à me compléter si besoin.Mais d'abord pour commencer, Furukawa reconfirme la lancé d'étendre les IP Nintendo (= les plus populaires, surtout) dans divers domaines et qu'on voit depuis 2017 avec notamment les premiers jeux mobile, désormais un parc d'attraction et des films dont le premier sur Super Mario arrivera en 2022. Nintendo a aussi annoncé leur plan d'ouvrir plus de boutiques pour les produits dérivés, avec une boutique à Osaka vers la fin 2022.Ensuite, la "next gen" de Nintendo à savoir la console qui succèdera à la Nintendo Switch, ce qui a été partagé c'est qu'elle devrait être dans la même logique "hardware-software" que la Wii/DS/3DS/Switch, c'est à dire des jeux conçus avec ce que la machine peut faire à l'image de Super Mario Galaxy ou Ring Fit Adventure pour rester très simple, pas forcément gimmick/20 (on a bien eu des jeux comme Xenoblade ou Astral Chain tout aussi ambitieux).Aussi à ce sujet, Nintendo compte maintenir le service Nintendo Account lancé avec la Nintendo Switch et compte bien l'améliorer avec sa future nouvelle console.Nintendo a affirmé qu'ils ont atteint les 32M d'abonnés au Nintendo Switch Online. Au sujet du Expansion Pack tout récemment introduit et qui donne notamment accès à un catalogue de jeux Nintendo 64 jouable jusqu'à 4 en ligne (ainsi qu'un catalogue de jeux Sega Mega Drive en bonus), Nintendo confirme que ce tiers sera continuellement amélioré et mis à jour avec de nouveaux contenus, à l'image du tiers de base qui a reçu des jeux exclusifs dont Tetris 99, des jeux à l'essaie et autres bonus à télécharger. Comme avec le DLC d'Animal Crossing: New Horizons, on peut donc s'attendre maintenant à d'autres contenus premium offerts ces prochains mois.Quelques info express :- Plus de 6700 jeux d'éditeurs tiers actuellement sur Nintendo Switch.- Sur les plus de 92M de Switch dans la nature, en 2021 plus de 79M sont des personnes qui ont au moins joué 1h sur leur console.Pour finir, Nintendo a partagé comment notamment l'entreprise compte investir ses ressources. Le jeu video reste une priorité, on voit aussi que Nintendo va redoubler d'effort pour la diversification de leur contenu (comme expliqué au premier paragraphe). Mais un gros effort sera visiblement fait sur le consommateur en améliorant leur services (My Nintendo, Nintendo Account, Nintendo Switch Online...).