Analyse technique du jeu Forza Horizon 5 par Digital Foundry :







■Current Gen :-XSX : 4K natif à 30fps avec plus de détails + MSAA 4x.-XSS : 1080~1440p dynamique à 30fps + MSAA 4x.-XSX : 1600~2160p dynamique à 60fps + MSAA 4x + réduction des détails.-XSS : 810~1080p à 60fps + MSAA 4x avec les mêmes concessions visuelles que la XSX.■Old Gen :-XB1 : 810~1080p à 30fps avec MSAA 4x + détails réduits.-XB1 X : 1600~2160p à 30fps avec MSAA 4x.■Framerate au top sur toutes les versions avec pratiquement aucune baisse.■La XB1 X est proche visuellement du mode performance des XSX/S.■Le rendu des voitures et des environnements proches est plus détaillé qu'auparavant, de même pour les objets éloignés.■Le niveau de détail des véhicules est impressionnant.■Le MSAA 4x est appliqué sur les véhicules contrairement aux décors ce qui peut produire des artefacts, l'ajout d'une solution TAA aurait pu aider.■En mode qualité la version XSX est plus aboutie que la XSS, l'expérience dessus est comparable aux versions PC haut de gamme.■Pour la première fois, ils ont intégré la technique de cartographie parallax occlusion maps dans les surfaces du terrain dans le mode qualité pour plus de réalisme.■Le RT comme annoncé, il est disponible sur le Forza Vista en mode qualité seulement.■Pour DF c'est le jeu cross-gen le plus ambitieux qu'ils aient vu.