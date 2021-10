Moyenne presse 3,7/5 (pour l'instant). Moyenne presse 3,7/5 (pour l'instant).

Allociné

Malgré ses allures d’histoire de vengeance, « Pig », film original découvert à Deauville, célèbre surtout la gastronomie. L’acteur y livre une performance superbe, toute en sobriété.Pig détourne volontairement les archétypes présupposés par son pitch pour envoyer un Nicolas Cage touchant faire voler en éclat la sophistication mondaine. Le pouvoir du récit l'emporte sur la violence, et ça rend l'exercice encore plus libérateur.Quand, dans une scène, il s’assied sur le pas de la porte de son ancienne maison et parle à un petit garçon d’un ancien arbre du jardin, on sent que l’esprit poétique de Kelly Reichardt est en train de s’insinuer dans le cinéma mainstream.Méconnaissable en ermite hirsute et chevelu, Nicolas Cage, plus charismatique que jamais, donne de la puissance à la détermination taiseuse de Rob.Un drame intimiste qui privilégie la réconciliation à la vengeance, où l’émotion surgit sans prévenir.Nicolas Cage de retour dans un film noir inclassable.Au final, ce superbe récit qui porte aussi bien sur les relations humaines que sur l’avenir de la gastronomie permet à ce jeune cinéaste de faire le tour des festivals du monde entier et de voir son film atterrir sur la liste des futurs Oscars… Grâce à son comédien principal.Sarnoski, pour son premier long métrage, est resté dans les plots du cinéma indépendant américain, avec sa structure narrative classique et sa mise en scène très sage – quoiqu’élégante et réussissant à faire ressentir la fatigue existentielle de son héros.Cage qui habite son personnage [...] avec toute la furia qu’on lui connaît et dynamite un scénario intelligent mais aux paris risqués – une enquête en milieu culinaire, il faut forcément y mettre un peu du sien pour plonger – transformant en véritables moments de bravoure des scènes a priori insignifiantes [...] ou terriblement casse-gueule [...].Pig déstabilisera le spectateur habitué à ranger les films et les personnages dans des cases. Ce n’est pas la moindre de ses vertus.Pig fait un choix simple mais tranchant: à la débauche rageuse de l'acteur se substitute une puissance en retrait, une énergie rentrée de clochard stoïque toujours près de retrouver une majesté perdue. En plus de rendre à Cage sa part de danger, ce débit éteint (de parole et de mouvement) laisse de la place à une fascination nouvelle.Cage, look de clochard et barbe de bûcheron, est touchant. Au diapason de ce drôle de drame où le goût des bonnes choses se pose en dernier rempart contre un monde mortifère ravagé par la cupidité.En confiant à Nicolas Cage le rôle d’un ancien chef cuisinier cherchant son cochon truffier enlevé, M. Sarnoski détourne les règles d’un genre - le film de vengeance prenant pour héros un vétéran revenu de tout. Le résultat est touchant, mais victime de son système.On vous le répète, si vous vous attendiez à un nouveau cacheton direct-to-video de Cage, ou à une réflexion méta sur sa vie et son œuvre, vous allez être déçus. Mais si vous mettez à table sans trop d’a priori, le repas est servi.