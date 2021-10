Digital Foundry/NX Gamer/VG Tech









Analyse technique du jeu Dying Light par Digital Foundry :







Résumé Analyse technique du jeu

■Le jeu sur Switch est basé sur la version 1.43.■Résolution 720p en portable et 1080p en docké avec TAAU ce qui donne des scintillements à l'écran (les résolution natives sont inférieures, par exemple le mode docké est souvent dans les alentours des 720p), en comparaison le jeu tournait en sub 1080p sur XB1.■Profondeur de champ et LoD plus faible.■L'IQ moins dégueulasse que prévu.■Pas de motion blur.■Résolution des ombres et des textures plus faible.■Occlusion Ambiante assez faible.■La végétation n'a plus d'ombre.■Réduction du nombre global de zombies.■Distance d'affichage réduite.■Framerate 30~36fps débloqué même si durant les phases de nuit on passe sous les 30fps.■Les animations pour les personnages distants ont été réduites de moitié.■Les temps de chargement sont plus rapides par rapport à la version PS4.■Pas de son surround juste du stéréo 2.0.