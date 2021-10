Cela vient de NateDrake, qui est un "insider (pseudo ?)" assé connu de Resetera.Il avait eu raison sur les jeux N64 sur Switch juste avant leurs annonces, donc à voir.- Il ne s'agit plus d'une Switch Pro mais d'une Switch 2/Switch 4k d'après ce qui a été appris, tout dépend de la façon dont le marketing présente le produit.- La 4k sera réalisée grâce au DLSS- Les grands éditeurs/développeurs ont reçu les devkits fin 2020 et les plus petits cette année.- Pour l'instant, la Switch 1 n'est pas compatible avec la Switch 2 donc pas de rétro native, car le hardware est différent et il n'y a pas de Tegra X1, mais il y a des moyens de contourner le problème, tout dépend de ce que Nintendo va faire.- Les développeurs travaillent sur des exclusivités, quelques ports PS/Xbox.- Les développeurs visent à ce que leurs jeux soient "terminés" d'ici fin 2022, mais un jeu étant terminé ne signifie pas nécessairement que c'est quand il sort pour diverses raisons.- On dit qu'elle sortira entre les vacances 2022 et le début de 2023, dans ces 6 mois (les contraintes d'approvisionnement font qu'il est difficile de savoir exactement quand c'est possible, ce qui signifie qu'il pourrait manquer la saison des vacances).