et ce que jim ryan souhaite inutile de vous dire que ca tombe pas dans l'oreille d'un sourdextrait de ce qu'il dit dans une interview accordé a GamesIndustry.biz."J’aimerais voir un monde dans lequel des dizaines de millions de personnes peuvent profiter des jeux que nous créons chez PlayStation. Et peut-être même des centaines de millions de personnes. Avec le modèle commercial actuel des consoles, environ 10 à 20 millions de personnes peuvent jouer à un très grand hit PlayStation. Il serait question de mettre les jeux au niveau de la musique. De les mettre au niveau des films. Un public quasiment illimité peut profiter de la musique et des films. Et je pense que l’art produit par nos studios fait partie de ce qu’il y a de mieux en matière de divertissement à travers le monde. Et de restreindre d’une certaine manière l’accès à cet art et ce divertissement merveilleux créés par nos studios me frustre. J’adorerais voir un monde où des centaines de millions de personnes peuvent profiter de ces jeux."une nouvelle qui ravira les joueurs doncet notamment les joueurs PC+play qui se verront libéré d'un poids comme ils ont su si bien se dispenser d'une xbox