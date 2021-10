Aujourd'hui, j'ai mal à mon Dragon Ball (Riles). J'ai mal car je vois, comme tout le monde, ce que mon manga d'enfance/ préféré devient, et ça me fait mal. C'est clair, j'ai 26 ans et Dragon ball aujourd'hui ne m'est plus adressé. C'est pour les 10 - 12 ans. Déjà que DBS a bien plombé la licence, là on commence à atteindre des sommets sur les trucs WTF.Puis à un moment faut dire les choses telles qu'elles sont. Les avis/ points de vue c'est bien beau, c'est le monde des bisournours mais à un moment y a des faits : j'ai envie de parler à vous, vous savez, la racaille qui aime/ promouvoit Dragon Ball Super de nos jours. Vous les supposés " fans " qui se disent connaisseurs, adorateurs de ce manga et continuent de lui chier dessus tous les jours. C'est à cause de vous qu'on se tape ce genre d'étron. Que ce manga est devenu risible au possible." Mouééé moa j'adooor trop dbsseu ". A vous exciter sur les Dragon ball Heroes etc, voilà le type de message que vous avez passé aux producteurs. Désolé, je reste poli mais j'ai juste la haine contre cette catégorie de personnes qui se dit fans, alors qu'elles sont en train de détruire Dragon Ball par leurs avis wtf. J'ai la haine." Ah m" c toriyama qui l'écryyt, si tèm pas c'ee queu t pao fan ". Cela fait longtemps que Tori a laissé tombé et ne fait que ça pour le fric. J'ai l'impression que c'est pas lui qui a écrit DBZ à l'époque. Bref. A quoi bon revenir sur un manga si ce n'est pour détruire tout ce qui a fait son succès ?...