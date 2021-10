Masaaki Yamagiwa, le producteur chez (feu) Japan Studio de Bloodborne ainsi que Deraciné ou encore Tokyo Jungle, rejoins la Team Ninja qui bosse en ce moment sur Strangers of Paradise Final Fantasy Origins.Il a fait une ptite photo avec Shuhei Yoshida de Sony et Fumihiko Yasuda de la Team Ninja pour feter ça

posted the 10/08/2021 at 03:52 PM by guiguif