Nouvelle acquisition de Sony à venir cette semaine... Indices : je n'ai jamais mentionné ce studio pour une raison, je ne pensais pas qu'ils voudraient vendre. Donc tout ce que j'ai nommé avant n'est pas ça.

Rarement dans les bons coups, Rythian "LumberjackRy" (ancien responsable de JackofAllControllers) assure que les PlayStation Studios vont encore accueillir un nouveau membre dans la famille.Bref, on sera très vite fixé sur la véracité de cette information.Il y a quelques semaines, il avait également sous-entendu que plusieurs acquisitions sont en cours de négociation, notamment un éditeur. Selon lui Sony serait prêt à mettre 4,6 milliards de dollars pour récupérer l'intégralité de la marque Oculus VR et ses studios (Beat Games, Sanzaru Games, Ready at Dawn, Downpour Interactive, BigBox VR) à Facebook : "Si aucune annonce n'est faite d'ici la fin octobre, l'accord a échoué" (la bonne vieille excuse hein). Peu crédible vu les récents investissements de Mark Zuckerberg dans la réalité virtuelle.