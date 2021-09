Analyse technique de Kena Bridge Of Spirits par Digital Foundry :







Résumé Analyse technique depar

■Tourne sous l'Unreal Engine 4.■PS5 Mode Performance en Temporal Anti-Aliasing Upsample 4K : 1296p~1440p/60fps avec quelques baisses.■PS5 Mode Qualité en TAAU 4K : 1944p~2160p/30fps locké.■Filtrage différent sur PS5 par rapport à la version PC.■Densité du feuillage, qualité des textures (entre low et ultra), les ombres sont plus élevées par rapport à la PS4 Pro.■Filtrage de texture faible.■FOG (brouillard) entre bas et moyen.■Motion blur en élevé.■PS4 Pro : 1188p~1440p.■Densité de la végétation, résolution des ombres et LOD plus faibles.■Pas de SDFAO (Signed Distance Field Ambient Occlusion).■Quasi verrouillé en 30fps.■Le streaming des données peut être lent lorsque vous vous déplacez trop vite.■Les cutscenes pré-rendues sont en 24fps.■Les temps de chargement sont courts.■Ils n'ont pas eu le temps de tester le jeu sur PS4 vanilla.