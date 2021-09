Je n'ai pas l'impression d'avoir vu l'info sur le site ou peut-être je l'ai raté. Mais il y a trois jours, c'était la fermeture définitive du SEGA Ikebukuro GIGO, une des salles d'arcade les plus connues du Japon et qui tenait bon depuis 1993. La fin d'une époque en somme.

posted the 09/22/2021 at 10:30 PM by axlenz