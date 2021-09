Date sortie USA : 15 Avril 2022 Date sortie USA : 15 Avril 2022

Les Animaux fantastiques sont de retour pour un troisième opus qui a dévoilé son titre officiel avec une touche de Dumbledore.Devenue extrêmement populaire, la saga Harry Potter suivant la scolarité bien compliquée du jeune sorcier, incarné par Daniel Radcliffe, est devenue pour toute une génération un objet de culte. Et après avoir rapporté beaucoup (beaucoup) d’argent, il était naïf de penser que l’adaptation de l’univers magique de J.K. Rowling s’arrêterait là. Pour continuer à faire tourner la machine à billets, Warner a donc succombé à une saga spin-off : Les Animaux Fantastiques.Loin de convaincre l'ensemble des fans de la saga mère, Les Animaux Fantastiques et sa suite Les Animaux fantastiques : Les Crimes de Grindelwald n’ont pas fait sauter la banque. Qu’importe, le troisième volet des aventures de Norbert Dragonneau (Eddie Redmayne) a tout de même été commandé et donne enfin de ses nouvelles, près de trois ans après la sortie du deuxième volet.Certes, le film a connu quelques rebondissements dont il se serait bien passé entre le le scandale autour de Johnny Depp et les frasques de J.K. Rowling en personne. C'est donc Mads Mikkelsen qui reprendra à Johnny Depp le rôle du vilain Grindelwald et si on ne sait pas quelle pirouette justifiera ce changement de visage (mais bon, avec la magie tout est possible), le long-métrage a donc bel et bien avancé puisque Warner a révélé son titre officiel.Alors que le précèdent volet s’est conclu sur une série de révélations, surtout à propos du professeur Dumbledore (campé dans sa version jeune et fringante par Jude Law), le titre coulait presque de source et s’intitule sans une once de malice : Les Animaux fantastiques : Les Secrets de Dumbledore.