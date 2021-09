Moyenne presse 4,1/5 (pour l'instant). Moyenne presse 4,1/5 (pour l'instant).

Allociné

L'immensité des paysages, la profondeur des crevasses, l'adrénaline du vide, tout y est. On se surprend à s'accrocher à son siège comme à une façade rocailleuse. Le dessin est fin, largement inspiré du style de Jirô Taniguchi, pour un rendu visuel sublime.Ce film d’animation adapté avec brio d’un manga célèbre atteint des sommets de grâce.Mais cette bouffée d’oxygène après le confinement, cette quête de l’Everest et d’identité, nous emporte sans effort vers le Toit du monde au rythme du vent, de la montagne, des éléments.Entre poésie, action et suspense, Le Sommet des dieux se fraye une voie entre deux abysses métaphysiques.Ce film d'animation traduit magnifiquement l'univers de Jiro Taniguchi.Une sorte de version ligne claire de la BD d'origine, qui recherche moins la sensation du vertige que celle de la tension pure. Et en fin de compte, c'est très impressionnant.Une exploration fascinante et initiatique du monde de l'alpinisme.Au-delà d’une photo qui pourrait changer l’histoire, Le Sommet des dieux interroge l’obsession quasi sacrificielle de ceux qui gravissent les plus hauts sommets. Visuellement impressionnant.