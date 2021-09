Kiichiro Urata, ancien PDG de Capcom USA et Europe, a rejoint Sony Interactive Entertainment en tant que vice-président senior et responsable de la division Développement et relations avec les partenaires Japon Asie, a annoncé la société.Il est resté 10 ans chez Capcom.Urata a dirigé la division commerciale de Capcom pour les Amériques et l'Europe de septembre 2011 à août 2021. Il était également directeur général de l'entreprise.