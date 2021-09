NVIDIA a publié une déclaration concernant la fuite de la base de données GeForce Now et affirme que les titres (dont certains sont décrits comme "spéculatifs") sont "utilisés uniquement pour le suivi et les tests internes".Nvidia a confirmé que la liste de la base de données Geforce Now qui a fait l'objet d'une fuite et qui contient God of War PC, Gears 6 et d'autres jeux est réelle, mais affirme que les jeux qui y figurent sont " spéculatifs "."Nvidia a connaissance d'une liste de jeux publiés non autorisés, contenant à la fois des titres publiés et/ou spéculatifs, utilisée uniquement pour le suivi et les tests internes. L'inclusion sur la liste n'est ni une confirmation ni une annonce d'un jeu."La "fuite" n'est absolument pas fausse. C'est juste que les choses dans les listes peuvent être obsolètes ou des espaces réservés, ou liées à d'autres choses qui ne sont pas simplement "à venir sur PC". Il peut s'agir d'environnements de développement hébergés sur GeForce pour le travail à domicile, ou liés à des versions chinoises sur Nvidia Shield, ou à des projets annulés depuis longtemps.