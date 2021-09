Sur Twitter, l’actrice Hellena Taylor la voix americaine de Bayonetta a repondu a l'un de ses followers "qu'il devrait peut-être s'y faire" quand ce dernier lui disait qu'il n'imaginait pas le personnage sans son incroyable voix.Quand on lui demande ce qu'elle veut dire par là, cette derniere repond qu'elle n'est pas libre de le dire et qu’elle est “liée par une clause de confidentialité”.Rappelons que l'année dernière c'est la comédienne de Jeanne qui disait n'avoir toujours pas été rappelé.Bayonetta 3 a été annoncé en Decembre 2017, depuis plus aucune nouvelle.