Apres le reboot qui n'a pas l'air de beaucoup convaincre, la Toei annonce l'arrivée de Digimon Ghost Game qui debutera le 3 Octobre.L'histoire se déroule « dans un futur très très proche ». Selon la rumeur, les internautes sont témoins d'apparitions étranges en ligne, les « hologrammes fantômes ». On suit plus précisément Hiro, qui peut voir les Digimon après avoir activé le « Digivice » que son père lui a laissé. Avec son Digimon Gammamon, il enquête sur cet étrange phénomène – qui l'entraîne doucement dans le monde des Digimon.

posted the 09/12/2021 at 05:21 PM by guiguif