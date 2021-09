Et non, ce n'est pas God of War: Ragnarök mais bien un titre d'Insomniac Games qui gagne l'après conférence avec un record absolument dingue en comparaison des autres titres, il s'agit évidemment de Marvel's Spider-Man 2: avec 5,6M de vues 24 heures après son annonce (les chiffres sont basés sur la chaine officielle de Playstation)Le numéro 2 est donc God of war: Ragnarök avec 3,3M de vues, le titre étant la suite de l'un des meilleurs jeux de la Playstation 4, ayant obtenu un record de récompense avec 2/3 collègues comme TLOU2, le numéro 3 n'est autre que le remake de Star Wars: KOTOR avec 1,8M et suivi de très prêt avec les 1,6M de Marvel's Wolverine!Pour rappelest en possession désormais de la plus grosse franchise (commercialement parlant) de SONY. Et il semble clair que le "" qu'ils ont sorti, suive le même chemin! (mais il aurait été plus logique de révéler Wolverine à la toute fin de la conférence plutôt que Spider-Man 2.)