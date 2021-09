Naoko Yamada, realisatrice de A Silent Voice et de Liz et l'Oiseau Bleue presente son nouveau projet au sein du studio Science Saru. Il s'agira de l'adaptation du roman Heike Monogatari (The Heike Story) de Hideo Furukawa.Heike Monogatari raconte l'histoire de l'ascension et de la chute du clan Taira pendant la guerre de Genpei. L'histoire suivra Biwa, une petite ménestrel aveugle qui peut voir les fantomes et qui rencontre Taira no Shigemori, l'héritier des Taira. Elle lui proclame alors une prophétie: celle de la chute de son clan.La serie sera diffusé en avant premiere a partir du 15 Septembre sur Wakanim.