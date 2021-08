Avant tout les quelques sorties de fin Aout:Wild Side ressortira les Ghibli dans une nouvelle edition, la semaine derniere est deja sortie ceux là, les autres suivrons plus tard. Nausicaa beneficiera d'ailleurs d'un nouveau master HD par rapport a l'edition Buena Vista.-----------------------------------------------------------------Maintenant Septembre (liste non exaustive):5 Films - VF/VOST - 10 Septembre1 Film - VOST - 29 SeptembreUne mystérieuse brume s'installe temporairement un peu partout dans le monde, laissant derrière elle des détenteurs de pouvoirs qui se sont suicidés. Ce phénomène s'approchant dangereusement de Yokohama, l'Agence des Détectives Armés décide d'enquêter sur un certain dénommé Tatsuhiko Shibusawa, possiblement impliqué dans l'affaire...13 Episode - VF/VOST - 29 SeptembreDeca-Dence, une forteresse mobile haute de 3000 mètres, est le dernier refuge de l'humanité face à l'invasion de Gadolls, une forme de vie inconnue. Natsume rêve de rejoindre le rang des combattants mais sa condition au sein de cette fragile société la relègue aux réparations de la forteresse.Un jour, elle saisit sa chance et plonge tête baissée. Mais celui qui se présentait comme son mentor ainsi que cette immense forteresse qui la recueille depuis toujours se dressent sur son chemin.12 Episodes - VOST - 29 SeptembreLe destin de l'humanité a changé à jamais le jour où de mystérieuses créatures sont apparues et ont commencé à ravager les villes du monde entier. Ce qui semble les attirer? La Musique. Celle-ci fut logiquement interdite, au point où les plus jeunes générations n'en connaissent même pas l'existence...Echo, un jeune ado survit dans ce monde misérable grâce à son dur labeur dans un endroit appelé "la décharge du monde". Un jour, travaillant sur une montagne de déchets, il tombe sur μ, une jeune fille amnésique dotée d'une prise jack dans le dos. Ensemble, ils décident de partir à la découverte de ses origines et d'écrire à deux la partition qui changera le monde à tout jamais.1 Film - Vost - 21 SeptembreQuatre histoires sur les relations amoureuses et la sexualité dans le Japon d’aujourd’hui