J'ai vu que le bébé représenté sur la pochette de l'album maintenant devenu adulte a... mon article sera sûrement supprimé par la modération mais j'ai trouvé cela tellement hallucinant que je me suis senti obligé de vous le partager...Ayant contribué à l’une des pochettes d’album les plus iconiques de cette époque, Spencer Elder, photographié nu lorsqu’il était âgé de 4 mois afin d’illustrer Nevermind de Nirvana, a porté plainte contre le groupe de rock, rapporte le tribunal de Californie, confirmant une information du magazine américain Variety. Son avocat, Robert Y. Lewis, considère que« Le groupe a usé de cette pornographie infantile en plaçant Spencer Elder comme élément central de leur stratégie promotionnelle », peut-on lire dans la plainte déposée. « L’enfant pose de», a souligné l’avocat, ajoutant que le photographe de l’époque avait capturé plusieurs clichés de Spencer.Pour la suite, j'ai mis le lien en dessous pour ceux que ça intéresse.

08/26/2021 at 12:27 PM by populus