Nouveau 1 Ghost of Tsushima: Director's Cut

10 2 Ratchet & Clank: Rift Apart

12 3 Spider-Man: Miles Morales

1 4 Mario Kart 8: Deluxe

3 5 Minecraft (Switch)

2 6 Grand Theft Auto 5

5 7 Olympic Games Tokyo 2020: The Official Video Game

5 8 Animal Crossing: New Horizons

7 9 Assassin's Creed Valhalla

14 10 FIFA 21

Les exclusivités PlayStation 5 ont dominé le classement des ventes en boîte au Royaume-Uni cette semaine, occupant les première, deuxième et troisième places.Le jeu le plus vendu de la semaine est Ghost of Tsushima : Director's Cut. La version mise à jour et améliorée du jeu d'action à succès de l'année dernière a également connu une réédition sur PS4, mais 91 % des ventes ont concerné la version PS5.Ce jeu est suivi de très près par Ratchet & Clank : Rift Apart. L'exclusivité PS5 a gagné huit places grâce à une augmentation de 105 % des ventes d'une semaine sur l'autre.La troisième place revient à un jeu du même développeur que Ratchet & Clank, Spider-Man : Miles Morales, qui a vu ses ventes augmenter de 92 %, ce qui l'a propulsé à la troisième place.Cela signifie que le numéro un de la semaine dernière, Mario Kart 8 : Deluxe, tombe à la quatrième place malgré une légère baisse de 4 % des ventes d'une semaine sur l'autre.La nouveauté de la semaine est Madden NFL 22, qui fait ses débuts à la 19e place du classement. Les ventes du titre de football américain sont inférieures de 47 % à celles de la semaine de lancement du jeu de l'année dernière. Toutefois, ce classement ne prend en compte que les ventes en boîte, ce qui ne permet pas de savoir quelle a été la véritable performance du jeu (nous le saurons plus tard dans la semaine). 49 % de ses ventes ont été réalisées sur PS5, 32 % sur PS4, 13 % sur Xbox One et 7 % sur Xbox Series X/S.Voici le top dix GfK pour la semaine se terminant le 21 août 2021 :