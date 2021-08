Nous demandons à tout le monde d'attendre calmement le patch. Nous comprenons votre frustration. Nous sommes 100% réels et nous travaillons sur un jeu passionnant auquel nous croyons. Voici ce qui s'est passé. Nous avons dû faire face à de multiples problèmes de moteur qui se sont produits à la dernière minute après que nous ayons repéré un problème graphique. Pour cela, nous avons voulu faire une mise à jour rapide. Nous y sommes presque, la plupart des tests étant terminés. Nous vous remercions encore une fois pour votre patience et nous nous excusons pour le dérangement.

Vous voulez du nouveau sur Abandoned ? Oui ? Non ? OSEF ? Scam ? Arnaque ? Foutage de gueule ? Projet mort-né ? HONTE ? Kojima ? WTF ? Abandonne ? Fake ? Allez, on est reparti pour un tour !Alors que tout le monde (oui bon difficile de quantifier réellement) attend l'arrivée du fameux patch pour lancer l'application PS5 dédiée à Abandoned afin d'être enfin fixé sur ce que sera le jeu, BLUE BOX Game Studios a décidé de se réveiller (en même temps qu'un certain HK sur Twitter....) seulement maintenant pour s'excuser, confirmer que le projet existe vraiment et... qu'il va encore falloir attendre (la communication de Hasan Kahraman est toujours aussi lunaire).Rigolez bien et surtout.... "Revenez bientôt".