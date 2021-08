Xenoblade X DE, ou Xenoblade X2 Xenoblade X DE, ou Xenoblade X2

Tout le monde saute pied joint dans la hype, alors que les propos de Jenna Coleman date de juin dernier (j'ai même l'impression que ça date de l'an dernier suite à la sortie de Definitive Edition...). Xenoblade 3 est là !!! Ou presque... Enfin on en sait rien, en vrai, sauf si on croit à ces "reports" de journalistes. Je ne vais pas revenir sur les "report" faisant de l'information sur des "rumeurs" invérifiables en l'état, ce qui peut facilement enduire en erreur les gens sur la réalité des choses.Serait-ce alors du clickbait, profitant d'une certaine hype sur les sites et réseaux sociaux qui déjà 2 jours avant avançaient cette rumeur d'un "Xenoblade 3" ? Derrière l'article de Fanbyte, c'est quand même Imran Khan qui a une certaine réputation dans le milieux de "l'inside", même s'il a tenu des choses fausse ou invérifié encore à ce jour (comme Metroid Prime Trilogy). Mais alors, pourquoi bon dieu il profite des propos de Jenna Coleman malgré "l'ancienneté" déjà de cela, si Imran Khan dispose de ses propres sources dont il pourrait juste simplement dire "j'ai mes sources" ? Où est donc la vérité Jamy ???Et bien Fred, elle est entre les deux. Et ce que l'on sait de source officielle Nintendo, c'est qu'un nouveau jeu de la série Xenoblade c'est une évidence malgré que les jeux ne dépasse pas la barre des 3M individuellement. Avec Xenoblade 2 et après 3 jeux très bien reçu en général, l'équipe de Monolith Software a pris conscience de la popularité de la série pour en faire leur série principale tout en ne négligeant pas d'autres projets moins important qu'ils pourraient concrétiser ou non.La série Xenoblade est populaire au sein de la communauté et est l'une des plus ambitieuses de chez Nintendo. Il est nul doute qu'un jeu de la série "Xenoblade" est en projet depuis la sortie de Xenoblade 2 en 2017 (ou depuis l'extension Torna en 2018 ). Cela fait donc un minimum de 3 ans de développement et malgré l'année 2020 avec la pandémie de COVID-19 on est en pleine période de possible annonce donc "l'information" rapporté par les sites/réseaux dont Fanbyte d'une possible annonce n'en est pas une tout simplement. C'est juste un question de temps ou de timing (ou pas, coucou Pikmin 4 ou Metroid Prime Trollogy...). Et d'opportunisme en ce qui concerne ces journalistes, pour venir dire "regardez, mes sources disent que c'est pour très bientôt ce Xenoblade 3" (oui oui, et la Swicth 2 ainsi que la PS6 sont déjà en conception aussi si vous voulez d'autres informations évidentes...).-----Ensuite, concernant les quelques détails scénaristiques donné par Fanbyte, je suis assez curieux, mais peut être un peu septique. Déjà, parce que jamais Nintendo, Monolith Software ou même Tetsuya Takahashi le créateur de Xenosaga et Xenoblade n'ont évoqué jusqu'à présent de "trilogie" concernant la série Xenoblade ou les jeux XCDE et XC2. Une trilogie n'exclu pas des suites ensuite, mais tout de même. Avec Xenoblade 2 (XC2) on s'attend à ce qu'un nouvel opus soit totalement dans un autre univers (puisqu'on sait officiellement qu'il en existe plusieurs), pour mieux amener à un possible twist teasé possiblement avec l'épilogue Future Connected de XCDE. Takahashi l'a dit, Future Connected pose "une vision" pour l'avenir de la série d'une forme ou d'une autre. Les propos de Fanbyte suggère plutôt que ce Xenoblade 3 se déroule dans un future de Xenoblade 2 où les protagonistes de XCDE et XC2 se seraient rejoint, genre on aurait par exemple Melia âgée avec Pyra/Mythra et des descendants de nos personnages préférés.Et ça, je parie que c'est juste parce Coleman a fait allusion à "quelque chose qu'elle ne devrait pas dire" que beaucoup de personnes interprètent ça comme une preuve, alors que théoriquement si le jeu est bien pratiquement terminé (et même aurait déjà du être annoncé selon le fameux insider et ses sources) et qu'elle reprend son rôle de Melia elle aurait déjà dû ou devrait en ce moment passer les enregistrement de voicelines et donc être parfaitement conscientes des choses à ne pas dire, c'est un contrat qu'on signe donc ce n'est pas une chose à prendre à la légère en pensant que la chaine YouTube où elle avait accordé une interview n'est pas très connue.-----Bon, je poste l'article un peu rapidement et vous me direz ce que vous en penser, je ne pense pas avoir oublié quelque chose. En tout cas pour moi, pas juste Fanbyte mais les rumeurs qui viennent depuis 2 jours maintenant c'est du clickbait, mais pas vraiment, mais un peu qu'en même. Un jeu de la série Xenoblade, c'est évident. La seule question que je me fie c'est "quand", le reste c'est fumeux tant que je n'ai pas de preuve fiable.Mais n'oubliez pas une chose : un train peut en cacher un autre, derrière une Switch Pro 4K peut se cacher une Switch OLED. Et qu'un "Xenoblade 3" n'est que l'option la plus évidente aux yeux de certains...