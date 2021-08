Et c'est pas la chose la plus dérangeante a corriger.

Car au final pour avoir tester Stadia, Xcloud et le PSnow, hormis ce dernier, Xcloud a grandement progressé sur ce point depuis la mise en place des lames XSX, même si Stadia reste encore devant.

Plus d'artefacts ou de son qui saccade malgré ma co qui reste du 35 mega au mieux. Sans fibre c'est pas mal.

En fait y a que le PSnow qui a des problèmes de latences encore surtout sur les jeux PS3.



Non, le problème c'est la compression de l'image et cela même si Xcloud est en 1080 comme le PSnow désormais. Idem pour Stadia qui peut jusqu'en 4k.



Et ça franchement c'est hyper désagréable lorsque l'on joue après un certains temps.

C'est vraiment un problème de confort pour les yeux et ça peu importe l'écran.

Même si sur smartphone, ça dérange moins, mais même sur un écran de 15" c'est gênant. Je dis ça en ayant testé cela sur mon laptop.



Donc je sais pas comment ils vont améliorer cela. Stadia même en 4k pour l'avoir vu tourner avec la fibre a également ce problème, et du coup quand le cloud gaming pourra avoir une image équivalente au natif? Car comme je disais à mes yeux c'est le vrai problème du cloud gaming, pas la latence qui est le défaut qui a été le plus remarquablement effacé quasiment.



Bref quand le cloud gaming aura corrigé cela, ce qui prendra sûrement un long moment, le cloud gaming n'aura quasi plus rien a envier au natif.

Même si j'ai un doute au vu du fait que le SVoD a toujours ce problème de compression comparé au BR notamment.