He said that wouldn't show the portrait, but he did say this character was a personal, sentimental drawing of a character that the Retro Studios team did for him. And the president of Retro, Michael Kelbaugh - who is a good friend of Reggie, made him promise not to show it to anyone because it had an inside story that he's committed to secrecy about.

En 2019, Reggie Fils-Aimé quittait son poste de PDG de Nintendo of America et fut ainsi succédé par Doug Bowser toujours actuellement à la tête de la filiale américaine de Nintendo. Pour son départ il a eu plusieurs cadeaux dont un artwork réalisé par des gars de chez Retro Studios.Sur ce dessin rassemblant ainsi les personnages de jeux qu'avait bossé le studio (Metroid Prime et Donkey Kong Country), on pouvait distinguer les mains robotiques d'un personnage jamais vu auparavant et caché par une figurine Mario certainement posée là volontairement mais ainsi levant toutes sortes de rumeurs sur une future nouvelle IP de Retro Studios.Depuis aucune nouvelle, jusqu'à récemment lorsque Reggie a répondu à plusieurs questions sur Reddit et que la chaine YouTube GameXplain a pu profiter pour revenir sur ce dessin.Le mystérieux personnage a donc été caché à la demande de Kelbaugh car il s'agissait d'un OC (personnage original) et que le personnel du studio ne voulait pas voir sur Internet pour des raisons privées.