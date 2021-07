Difficile pour moi de trouver 10 jeux ou niveaux qui se rapporte à l'Enfer dans les Jv alors j'ai plutôt décidé de faire un top 6 de niveau liés à l'Enfer. Un petit top donc cette fois ci je m'en excuse.Ah l'enfer, sûrement un des derniers lieux sur Terre où on a envie d'être n'est ce pas ? Que ce soit dans la mythologie, Bible, Coran etc... l'enfer a souvent été représenté et ce même dans les JV. Aujourd'hui, je vous propose un top 5 des niveaux ou jeu complet qui se déroule en Enfer ou en tout cas si ça l'est pas, ça y ressemble beaucoup.6)- Même si c'est un mauvais jeu, il faut avouer que l'Enfer ici est assez bien représenté. Le jeu nous fait incarner une âme damné qui cherche à échapper au démons ou autres bestioles qui lui veulent pas du bien. Le jeu est extrêmement malsain voir même carrément tordu. Dommage que ce soit un très mauvais jeu car l'ambiance est quand même là il faut le dire.5)- Le Cairn de l'âme est une partie de Oblivion qui est semblable à l'enfer dans Skyrim. Ici, le temps n'est plus, comme l'explique les PNJ, qui ne savent pas si ça fait 10 minutes ou 100 ans qui sont ici, ils ont perdu la notion du temps. Le ciel est violet et orageux et les ennemis, les maîtres idéaux, veillent à ce qu'aucune âme ne sortent de ces lieux.C'est un lieux glauque et dérangeant et même s'il n'est pas l'Oblivion même, le Cairn de l'âme n'est pas franchement un endroit où il y fait bon vivre...4)Le Temple de l'Ombre même si il n'est pas l'enfer même lui emprunte clairement des références alors j'ai décidé de l'inclure dans ce top. Le temple de l'ombre est l'endroit où les âmes sont torturés, il servait également de prison au Sheikah qui s'était rebellé contre le Royaume d'Hyrule. En témoigne les outils de torture dans le temple, le sang qui dégouline, et les nombreux morts. La traversée en bateau sur les abîmes rappel évidemment celui du Styx ou de l'Achéron dans la mythologie grecque, le fleuve des enfers. Le tambour jouer par le monstre de l'ombre offre au temple une ambiance macabre...3)- Bah oui, les Limbes pour ceux qui savent pas font partie des 9 cercles de l'enfer et ici, c'est le premier. Même si c'est pas les Enfer même, c'est pas non plus le paradis quoi x)Ce sont souvent les enfants qui sont envoyés dans les limbes car n'ayant pas été baptisé ou étant trop jeune pour avoir commis des péchés. Limbo est donc un monde tout en noir et blanc, accentuer de peur d'enfant comme les araignée, les autres enfants, la peur de l'eau (ici, le garçon ne sait pas nager)La plupart des gens ici chercheront à vous tuer, et vous devrez chercher votre sœur prisonnière des Limbes. Malheureusement, le cheminement jusqu'à elle ne sera pas de tout repos...2)- Il est clairement dans mon top car ce niveau m'a beaucoup marqué. Déjà la musique je m'en souviens encore, puis les âmes qui tombent du ciel à répétition en hurlant. Le combat magistrale contre Hadès, Hephaïstos condamné par Zeus à travailler sans relâche en forgeant, ou encore Cronos condamné lui aussi dans le Tartare, qui est dans la mythologie grecque la zone la plus profonde des enfers.Le bestiaire comme les sirènes sur le Styx, les minotaures ou encore les cerbères. Bref, un niveau extrêmement marquant un peu comme tout God of War 3 en fait.1)- Difficile de faire plus explicite quand on parle de l'Enfer dans les JV. Étant en train d'y jouer en ce moment, jamais l'Enfer ne m'aura paru aussi glauque qu'avec ce jeu. Pour ceux qui savent pas, le jeu s'inspire de la Divine Comédie écrit par Dante Alhiegeri (pas sur que ça s'écrive comment ça mais flemme d'aller vérifier) et même si le jeu en lui même n'est pas aussi bon qu'un God of War 3 par exemple, l'Enfer est juste très bien représenté, chaque Cercles traversés retranscrit bien les sept péchés capitaux et je peux vous assurer que c'est bien glauque. Que ce soit la luxure et tout ce qui est liés au sexe, ou encore la cupidité avec des corps bouillonnant dans de l'or fondu, on peut dire que l'accueil est plutôt chaleureux...Voilà, j'espère que ce mini top vous aura plu quand même.Ces jeux seront peut être fait un jour ou l'autre, en attendant je ne l'ai aient pas (encore) fait donc inutile que j'en parle.