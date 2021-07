Bonjour Gamekyo, vous avez bien dormi? Moi non, je suis encore sous le choc émotionnel des différentes fins de Nier Replicant ( il me reste la D et la E ).C'était mon premier Nier, et au début j'ai vraiment trouvé le jeu assez ennuyant, avec une tonne de quête Fedex chiante comme la pluie, des allers-retours de l'enfer et un farm de matériaux aux frontières du reboot du cerveau humain.Mais plus je continuais ce voyage et plus je voulais savoir la vérité derrière ce mensonge millénaire qui perdura pour une éternité...Et bordel quel voyage, certains vont trouver mes propos exagérés peut-être mais "POUR MOI" :c'est une des plus belles écritures jamais faite dans un JV.C'était digne d'un romancier reconnu mondialement, des messages cachés ultra percutant, des mots et phrases hypers bien écrites, on est a la limite de la poésie et de la critique de L’être humain qui ne se préoccupe jamais des conséquences.Les passages sur fond noir où il y a que des textes a lire a l'écran pendant plusieurs minutes, mais c'est juste un délice tellement c'est super bien écrit, dans d'autres jeux j'aurais tout simplement hurlé au scandale.Un scénario qui fait réfléchir, pour une narration 5 étoiles et pour une des plus belles fins dans un JV, le Run B c'était digne de la fin de Shadow of the colossus et MGS 1 "the best is yet to comme" avec Meryl, si c'est pas de l'art ça...J'en chiale encore, malheureusement le côté old school et Zelda bas budget ne risque de ne pas plaire a tout le monde mais quel jeu si le courant passe bien.Sans trop Spoil je n'avais rien ressenti dans The last of Us 2 (le sort des Wolf) mais alors là c'est tout le contraire, c'est tellement bien fait et sincère.Ah et les musiques...Vivement que je me lance dans Automata.