The Switch was a gift from Nintendo. Doug Bowser and the team, they're obviously right up the hill from us - we're both in Redmond, Washington - and it was a gift from them. I have another one that I use to play at home, but that was one that they gave me early on when it launched. So, that's what that's from.

En début d'année, lorsque Phil Spencer s'était affiché devant son étagère où l'on pouvait voir une Nintendo Switch, "des rumeurs" () supposaient que "Nintendo et Microsoft" ce n'était pas fini et que la présence de la console n'était ainsi pas anodin. Et bien Spencer lève le voile : ce n'est qu'un cadeau de la part de Nintendo of America, fièrement exposé.En vrai, "Nintendo x Microsoft" n'a jamais vraiment commencé, Xbox Game Studios aura seulement contribué directement avec les 2 Ori sur Switch.Maintenant reste à savoir si le Luden est un cadeau de Kojima Production et on aura debunk les 2 grosses théories sur Xbox