Faire un jeu vidéo, cela requière des talents de plusieurs milieux tel des dessinateurs ou encore compositeurs pour rester très court sur ce sujet.Plus tôt dans la semaine des chaines YouTube voient leur contenus réclamés par Sony ou Sony Music au sujet de EarthBound (MOTHER 2) un jeu vidéo édité par Nintendo sur SNES, essentiellement des playthrough. Et a juste titre : Sony Music est propriétaire de l'OST de EarthBound. D'ailleurs en 2019 Sony Music commercialisait un vinyle avec les musiques de MOTHER 1 et MOTHER 2.Et là on peut pas dire que "ils sont cons c'est de la publicité gratuite" qu'on reproche à Nintendo quand ces derniers claims des vidéos, la gymnastique va être plus périlleuseEn tout cas cela rappelle les propos de Sakurai lors de la présentation de Sephiroth sur la difficulté de négocier les musiques des jeux vidéo pour Smash Bros Ultimate, vu plusieurs labels ou filiales musicales doivent être entendues.