Ce n'est pas seulement un changement de caméra. Les mondes ne sont plus des couloirs, comme les phases d'exploration entre les combats dans Mario + The Lapins Crétins Kingdom Battle. Nous tenons à souligner que ce n'est pas un open word, en revanche, vous pourrez vous déplacer plus librement dans chaque planète.



Nous avons tellement écouté notre communauté depuis 2017, recueilli et étudié certaines choses qu'ils ont demandées, qu'elles sont devenues réalité, mais nous ne pouvons pas en parler. Je vais quand même vous donner un exemple qui n'est pas un spoiler: beaucoup nous ont fait part de leur désir de pouvoir composer librement leur escouade, et dans Sparks of Hope, un joueur peut faire équipe avec uniquement les personnages de Nintendo, idem pour les Lapin Crétins, ou un mélange selon leur préférence. C'est un petit exemple d'une idée qui est venue directement de la communauté, et qui se retrouve être une partie intégrante du jeu.

Mario + The Lapins Crétins: Sparks of Hope, qui fait suite à Mario + The Lapins Crétins Kingdom Battle, s'est vu gâcher son effet de surprise avec un leak directement de la part de Nintendo, quelques heures avant l'annonce en grande pompe via des vidéos.Depuis 2017, les équipes ont eu le temps de grandir pour passer d'une centaine d'employés à environ 300 aujourd'hui, qui travaillent sur ce volet inédit. Une armada de créateurs pour de vraies nouveautés? Oui, notamment un système de caméra libre et aussi des apports grâce à la communauté du précédent épisode: