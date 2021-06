Jeux Vidéo

Hop ! Bon je vais sûrement prendre une Xbox Series X, elle est passée dernièrement sur AMZ et la FNAC (et vu qu'il y aura pas de PS5 avant 2026...), et je veux prendre le prochain Battlefield mais je capte pas les versions dispos sur XBoxBon sur PC et Switch pas de probléme. Sur PS4 et PS5 c'est clair aussi, les 2 versions sont différentes, la version PS5 coûte plus cher va savoir pourquoi... Et si on essaie à gruger en prenant la version PS4 pour joueur sur PS5 ca sera surement qu'en retro PS4 ?Sur XBox c'est un peu ambigue leur truc, sur la version "One" c'est marqué : XBox One et XBox Series X... Ca veut dire quoi ? Que cette version est juste rétrocompatible sur XSX ? Pourquoi ils mettent XBox Series X en haut alors ?Ou est ce qu'on a bien la version XSX incluse avec cette version ? Mais alors pourquoi il y a une version XBox Series X plus chère ???Bon je pense que la version One est juste rétro sur XSX ? Mais c'est quand même trompeur leur merde. Et pour le moment c'est le même bordel pour tous les jeux One qui sortent ? Ils foutent "XBox Series X" sur le bandeau des jaquettes et faut vérifier à chaque fois si il y a pas une "vrais" version XBox Series X ?Et pour finir aimez vous les endives ? En salade c'est immangeable, mais vous avez goutez avec du jambon et de la béchamel ? Si vous mettez 50 fois plus de béchamel que d'endives ça devient comestible, c'est bizzare.