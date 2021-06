En plus de la suite de Chainsaw Man, Mappa annonce un nouveau film nommé "Alice to Therese no Maboroshi Kôjô" (Alice and Therese’s Illusion Factory) realisé et scenarisé par Mari Okada qui avait dernierement fait le film Maquia.Okada décrit cette « histoire de premier-amour/Fantasy » comme mettant en scène des jeunes en difficulté dans un monde incertain, combattant le destin avec l'amour et des armes.