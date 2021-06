Le site Deadline a révélé que Columbia Pictures (Sony) a commandé un script pour un film adapté du manga Made in Abyss. Roy Lee et Masi Oka (Death Note pour Neflix, The Promised Neverland pour Amazon) produisent ce projet.Kevin McMullin (Low Tide) est au scenario et a la realisation.Le manga Made in Abyss a deja été adapté en une serie de 13 episodes, 2 films recaps, un film faisant suite a la serie et une nouvelle saison arrivera en 2022 en plus d'un jeu video.