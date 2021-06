Tops

#10. Soulstice (2022)



#9. Avatar Frontiers of Pandora (2022)





#8. Replaced (2022)





#7. Somerville (2022)





#6. Silt (2022)





#5. Planet of lana (2022)





#4. Elden Ring (21/01/2022)





#3. A Plague Tale Requiem (2022)





#2. The Legend of Zelda : Breath of the Wild 2 (2022)





#1. Metroid Dread (8/10/2021)





Voilà pour mon classement de mes jeux de l'E3. Quel serait le vôtre ?

Uneplus grande que la personne qui le manie.caché. Unmétallique. Et unluminescent. Une description rappelant en tous points celle dedu mangaÀ la seule différence que l'épéiste est une femme doublée parqui fut révélée en prêtant ses traits àdans. Et les inspirations ne s'arrêtent pas là car le gameplay me fait fortement penser à duCe qui n'est pas pour me déplaire.Le jeu qui m'a le plus impressionné durant la conférenceMême si on connait le passif du studio qui nous a déjà. D'autant plus qu'on n'a vu aucun gameplay de ce jeu qui sera en. Ce qui le rapprocherait davantage d'unque d'un. En tout casdu premier film (en attendant les autres) est là et ça fait du bien d'avoir un peu de sang neuf chezQuand je vois ce genre de direction artistique, je me dis que ledans les jeux vidéo a encore de beaux jours devant lui. L'ambiancem'a l'air au top.Ça me rappelle le très bonmais en beaucoup moins oppressant pour le coup. Ce qui n'est guère étonnant car c'est fait de la main du co-fondateur du studioLeétant si similaire, et si beau.Histoire de rester dans le thème, celui-ci me fait penser à dumais sous l'eau. J'aime énormément l'esthétique me faisant penser à uneCe qui est raccord avec l'ambiance si inquiétante de ce trailer qui pourrait presque...Cetteest certainement monde cet E3 2021. Avec une ambiance visuelle et sonore très proche desJe sens d'avance qu'il me fera ressentir énormément de choses à l'instar des pépites de chezÀ ce jour,. Car je sais d'avance que je ne passerai pas un moment très agréable àà force d'apprendre le pattern des boss par cœur. Ce qui ne m'a pourtant pas empêché d'avoir été subjugué par cet. Avec satout bonnement somptueuse, et sonde folie. Il n'est même pas encore sorti qu'il m'a déjà l'air d'être un très grand jeu vidéo. Pourvu qu'on me donne raison.Ayant beaucoup aimé, j'attends naturellement cette suite qui à défaut de montrer du gameplay, pose le ton avec cette cinématique annonçant un jeu encore plus sombre que ne l'était déjà le premier opus. Nos deux protagonistesetont l'air d'avoir pris quelques années, et une bonne dose de brutalité j'ai l'impression.Après deux ans de silence, la suite dese montre à nouveau dans un trailer qui. Notamment au niveau dequi est la principale nouveauté. Peut-être qu'on pourra aussi explorer lesvoire lesdu mondequi sait ? Ça serait dommage que le sol ne se résume qu'à un terrain quasi identique à celui du premier opus. Je me demande aussi s'il n'existe pasUn dans leet un autre aux cheveux longs dans un lointainÇa présage un retour en force du voyage dans le temps tout ça. Un thème si cher aux jeuxOn va encore devoir attendre un peu..J'avais déjà rayé la possibilité de voirà cet E3. Pourtant, ma surprise fut totale quand j'ai vu lesleet lace nouveausurAvec unqui nous fait remonter très loin à l'époque des premiers. Cette même époque qui aura vu l'opussur, sorti 19 ans plus tôt. Autant vous dire que je suis très heureux de revoir cette licence sous cette forme de la main dequi ont déjà fait leurs preuves avec le plutôt sympathiquesur 3DS. Une belle manière de fêter lesde la saga cette année.