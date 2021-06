Metroid

Bon comme l'a évoqué récemmentla licence ne se finira pas avecet il y aura des suites.Quid de cette fameuse suite donc que pourra donc concocterdans le département des futurs ennemies de la chasseuse de prime ?Pour ma part je vois bien la fédération galactique elle même en tant qu'ennemie deMes raisons sont les suivantes.La fédération a par le passé essayé d'exploiter les Métroïde, ils également commis des actes plus que douteux si on regarde bien en détail les jeuxetpour le premier ils ont voulus tenter de s'accaparer des pouvoirs du X et en rajoutant le second il y a l'affaire Adam Malkovitch.Je n'oublierai pas le cas deégalement qui stipule que dans sa biographie que le chasseur arbore une haine profonde envers la Fédération (et également Samus) mais quel en est la raison ? Surtout que son équipement est issue de la fédération elle même, étrange !Maintenant dans Dread d'après ce que j'ai compris les E.M.M.I sont aussi des créations de la fédération galactique et ils attaquent Samus on en saura la raison lorsqu'on a le pad en main, ceci dit ça reste quand même une raison supplémentaire de suspecter la fédération de faire des actes répréhensible.Voyez vous aussi la fédération comme futur ennemie de Samus Aran et avez vous d'autres idées ?