Je me demande si il as lu mon dernier article. ^¨^



....... Il as plus probablement trainé sur Twitter ou sur JVC.



https://www.jeuxvideo.com/news/1425154/bayonetta-3-hideki-kamiya-agace-par-les-fans-qui-demandent-des-nouvelles.htm



En gros il trouve que ceux qui s'inquiètent pour Bayonetta 3 sont des idiots.



Alors je peux comprendre qu'il veuille travailler tranquillement sur son jeu, mais il pourrait aussi se mettre à la place de ses fans qui veulent juste savoir ou il en est dans son jeu. Au stade d'Alpha ? Beta ? Ou encore en phrase de conception parce qu'il as du changer de moteur à cause de la Switch Pro ?



Moi je pense que Bayonetta 3 est en standy by parce que Kamiya as accepté trop de Project en même temps : Babylon's fall, la suite de Astral Chain, le Remake de The Wonderful 101, Project G.G et de promener son chien.



Rendez vous en 2023 !